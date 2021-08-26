Суд наложил арест на ТМ "Гавриловские цыплята"

КИЕВ. 26 августа. УНН. Производитель курятины "Гавриловские курчата" обанкротился, а сам бренд теперь под арестом, сообщает УНН со ссылкой на судебные материалы.

Кроме ТМ “Гавриловские курчата”, под арестом торговые марки “Аgromars” и “MARSFF’S”, которые зарегистрированы за юрлицом ООО “Комплекс Агромарс”.

В контексте

На 14-м году своего существования обанкротилась компания “Агромарс”, производитель известной в Украине курятины “Гавриловские курчата”.

Объявления о возбуждении дела о банкротстве датировано 15 июля этого года Хозяйственным судом Киева. В течение 30 дней после этого все кредиторы могли предъявить свои требования, которые накопилось немало.