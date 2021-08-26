Улучшение условий для студентов: правительство одобрило концепцию развития общежитий

КИЕВ. 26 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил Концепцию Государственной целевой социальной программы восстановления и развития сети общежитий на 2022-2026 годы. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“В Украине существует комплексная проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Многие слышали о практике поселения в небольшие комнаты по 5 и более человек, а некоторые вообще не могут получить место в общежитии. Ситуация однозначно требует решения. В трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должно представить проект программы для дальнейшего утверждения и имплементации”, — написал Шмыгаль.

Детали

В частности, путями и способами решения проблем являются:

· Восстановление и расширение сети общежитий, что предусматривает ремонт и реконструкцию старых общежитий, строительство новых общежитий (при необходимости), достройки недостроенных общежитий

· Создание безопасных условий проживания и обеспечения доступности общежитий, что предусматривает проведение ремонта систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и канализации, модернизацию или установку систем противопожарной защиты, обеспечение общежитий средствами беспрепятственного доступа к объектам, создание условий доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения

· Создание комфортных условий проживания путем оснащения общежитий дополнительными удобствами (спортивными залами, стиральными комнатами, помещениями для самостоятельной работы, залами для тренинговой и групповой работы, устройствами современной мебелью с доступом к интернету

· Внедрение энергосберегающих технологий, установка счетчиков на электроэнергию в жилых комнатах

Дополнение

В апреле этого года правительство утвердило новые нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. В частности, теперь ограничено количество соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок.