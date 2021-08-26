В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Омбудсмена

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской, передает УНН со ссылкой на Граты.

Детали

По данным СМИ, неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в Киеве.

Полицейские задержали нападавшего.

Напомним

24 августа, мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества.