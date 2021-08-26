Новости: Криминал и ЧП
26 августа 2021, 15:59 • Тоня Туманова • 9420
В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Омбудсмена
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской, передает УНН со ссылкой на Граты.
Детали
По данным СМИ, неизвестный бросил коктейль Молотова в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской в Киеве.
Полицейские задержали нападавшего.
Напомним
24 августа, мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества.
Источник: УНН
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