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В Запорожье умер 12-летний мальчик, который впал в кому в детском лагере

В Запорожье умер 12-летний мальчик, который впал в кому в детском лагере

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Запорожской больнице скончался 12-летний Тимофей, которому несколько дней назад стало плохо в детском лагере Херсонской области. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Злата Некрасова, информирует УНН.

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"Тимофей нас покинул... 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердечко так и не застучало. Больно", — написала заместитель председателя ОГА.

Напомним

Тимофею резко стало плохо во время физической нагрузки в лагере в Херсонской области. Его доставили в больницу Херсона без сознания с судорогами и подключили к аппарату ИВЛ. Мама мальчика настояла на срочной транспортировке ребенка в больницу Запорожья.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, дети
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