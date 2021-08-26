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Креативная трансформация столицы станет топ-темой Инвестиционного форума города Киева-2021

Креативная трансформация столицы станет топ-темой Инвестиционного форума города Киева-2021

КИЕВ. 26 августа. УНН. Поиск путей, которые позволят Киеву быть более технологичным, экологичным и устойчивым к будущим рискам, станет основной темой Инвестиционного форума города Киева. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, который является организатором мероприятия, передает УНН.

Детали

“Креативная трансформация большого города является требованием времени. Пандемия COVID-19 и карантин вызвали обострение отдельных городских проблем. Среди них ― недостаточная доступность медицинских и образовательных учреждений, несовершенство инфраструктуры общественного транспорта, доступного жилья и рекреационных пространств. Функционирование в условиях COVID-реальности требует переосмысления того, как налажена жизнедеятельность в столице”, ― отмечают в Департаменте.

Во время форума состоится основная сессия, дискуссионные панели и паблик-ток с участием представителей киевской городской власти и международных экспертов. В центре внимания участников ― городские вызовы, обострившиеся в период COVID-19, пути развития Великого Киева и мировой опыт преодоления экономических последствий пандемии.

Особое внимание участники мероприятия уделят поиску новых возможностей для инвестиционно-привлекательных отраслей городской экономики.

Как подчеркивают организаторы, мировая пандемия коронавируса продолжается, и мир все еще находится в COVID-реальности с ее ограничениями, которые влияют на все сферы жизни, в том числе и Киева.

“На Инвестиционном форуме города Киева-2021 вместе с мировыми экспертами мы будем переосмысливать политику развития города, чтобы благодаря креативной трансформации найти пути максимально эффективной реализации потенциала столицы”, ― сообщили в Департаменте.

В этом году мероприятие состоится 10 сентября 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, инвестиции
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