Мужчина мог поджечь двери офиса Омбудсмена и ВС из-за проблем с госорганами - прокуратура

КИЕВ. 26 августа. УНН. Предварительно, мужчина мог поджечь двери Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и Верховного кассационного суда из-за проблем, связанных с государственными органами. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Относительно мотивов поступка, предварительно, это действительно какие-то проблемы, связанные с государственными органами. С чем именно - сейчас выясняют следователи. Я думаю, что, возможно, до конца сегодняшнего дня или завтра утром будут известны мотивы его поступка, если он предоставит эту информацию следствию", - рассказала Максимец.

Что было ранее

В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека на улице Институтской.

Кроме того, мужчина пытался поджечь входную дверь другого учреждения, а именно - Верховного кассационного суда, расположенного на улице Пилипа Орлика.

Позже полиция арестовала злоумышленника. Сейчас ведутся следственные действия, на месте работает полиция, пострадавших нет.

Также правоохранители открыли уголовное производство из-за поджога дверей офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и дверей здания Верховного Суда.