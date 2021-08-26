В результате взрывов в аэропорту Кабула 18 человек погибли и 45 ранены - СМИ

КИЕВ. 26 августа. УНН. Число погибших в результате двух взрывов достигло более 18 человек, и по меньшей мере 45 человек получили ранения. Об этом сообщил источник Sky News Arabia, передает УНН.

Детали

Ранее официальный представитель движения "Талибан" подтвердил факт ранения большого количества участников движения в результате взрыва, но не назвал их точное количество.

Пентагон также подтвердил факт двух взрывов в районе аэропорта Кабула, а также заявил, что "взрыв у ворот кабульского аэропорта стал результатом "комплексной атаки", в результате которой пострадали американцы и мирные жители".

Со своей стороны, больница скорой помощи в Кабуле подтвердила десятки пострадавших и сообщила: "Более 30 человек получили ранения в результате двух взрывов в аэропорту... 6 из них погибли по дороге в больницу".

Добавим

Вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, прогремели два взрыва. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби.