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Столбы огня: масштабный взрыв произошел в воинской части на юге Казахстана

Столбы огня: масштабный взрыв произошел в воинской части на юге Казахстана

КИЕВ. 26 августа. УНН. В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, в четверг вечером произошел масштабный взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu Agency.

Детали

В Минобороны Казахстана сообщили, что возгорание возле одного из складов и последующий взрыв «неустановленных предметов» произошли около 19:00 по местному времени.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах.

Дополнение

Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны Казахстана.

Источник: УНН
Теги: Казахстан, взрывы
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