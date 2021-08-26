Столбы огня: масштабный взрыв произошел в воинской части на юге Казахстана

КИЕВ. 26 августа. УНН. В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана, в четверг вечером произошел масштабный взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu Agency.

Детали

В Минобороны Казахстана сообщили, что возгорание возле одного из складов и последующий взрыв «неустановленных предметов» произошли около 19:00 по местному времени.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах.

Дополнение

Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны Казахстана.