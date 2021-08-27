Польша строит забор, чтобы остановить мигрантов: за сутки взвели 3 км

КИЕВ. 27 августа. УНН. В четверг польские солдаты строили забор на границе с Беларусью. Польша принимает меры по прекращению незаконного пересечения границы, несмотря на критику по "нечеловеческому" обращению с некоторыми мигрантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Со вчерашнего дня было возведено почти 3 км ограждения", - заявил министр обороны Мариуш Блащак, добавив, что почти 1 800 солдат поддерживают пограничную охрану.

Детали

Брюссель обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов в рамках "гибридной войны", направленной на давление на блок из-за введенных ними санкций, а строительство стены является частью усилий Польши по усилению безопасности границ на восточном фланге ЕС.

Блащак заявил в понедельник, что будет построен новый сплошной забор высотой 2,5 метра по образцу того, что построил премьер-министр Виктор Орбан на границе Венгрии с Сербией.

Польша подверглась резкой критике из-за свое отношения к группе мигрантов, которые застряли на границе с Беларусью более двух недель, живя на открытом воздухе, имея мало пищи и воды и не имея доступа к санитарным узлам.

В среду благотворительная организация для беженцев Ocalenie Foundation сообщила, что 12 из 32 мигрантов, которые застряли на границе, серьезно больны, а один находится на грани смерти.

Добавим

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу и Литву в разжигании проблемы мигрантов на границах.

Польша заявляет, что ответственность за мигрантов лежит на Беларуси. Премьер-министр страны заявил на этой неделе, что Минск отказал в доставке гуманитарной колонны, предложенной Польшей.

Опросы показывают, что большинство поляков против приема мигрантов, а правящие польские националисты Law and Justice (PiS) сделали отказ от квот на беженцев ключевым элементом своей избирательной кампании, когда пришли к власти в 2015 году.