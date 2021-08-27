Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса 54945
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6180

Польша строит забор, чтобы остановить мигрантов: за сутки взвели 3 км

Польша строит забор, чтобы остановить мигрантов: за сутки взвели 3 км

КИЕВ. 27 августа. УНН. В четверг польские солдаты строили забор на границе с Беларусью. Польша принимает меры по прекращению незаконного пересечения границы, несмотря на критику по "нечеловеческому" обращению с некоторыми мигрантами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Со вчерашнего дня было возведено почти 3 км ограждения", - заявил министр обороны Мариуш Блащак, добавив, что почти 1 800 солдат поддерживают пограничную охрану.

Детали

Брюссель обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов в рамках "гибридной войны", направленной на давление на блок из-за введенных ними санкций, а строительство стены является частью усилий Польши по усилению безопасности границ на восточном фланге ЕС.

Блащак заявил в понедельник, что будет построен новый сплошной забор высотой 2,5 метра по образцу того, что построил премьер-министр Виктор Орбан на границе Венгрии с Сербией.

Польша подверглась резкой критике из-за свое отношения к группе мигрантов, которые застряли на границе с Беларусью более двух недель, живя на открытом воздухе, имея мало пищи и воды и не имея доступа к санитарным узлам.

В среду благотворительная организация для беженцев Ocalenie Foundation сообщила, что 12 из 32 мигрантов, которые застряли на границе, серьезно больны, а один находится на грани смерти.

Добавим

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу и Литву в разжигании проблемы мигрантов на границах.

Польша заявляет, что ответственность за мигрантов лежит на Беларуси. Премьер-министр страны заявил на этой неделе, что Минск отказал в доставке гуманитарной колонны, предложенной Польшей.

Опросы показывают, что большинство поляков против приема мигрантов, а правящие польские националисты Law and Justice (PiS) сделали отказ от квот на беженцев ключевым элементом своей избирательной кампании, когда пришли к власти в 2015 году.

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, мигранты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.