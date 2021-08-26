В Кабуле прогремели уже пять взрывов: число погибших американских военных возросло до 13 - СМИ

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Кабуле произошли новые взрывы. 12 американских военнослужащих погибли в результате теракта, сообщили официальные лица телеканала Fox News, передает УНН.

Детали

В Кабуле произошли новые взрывы. Сообщается о, как минимум, двух новых взрывах.

По информации СМИ, 12 американских военнослужащих погибли в результате теракта. 11 человек были морскими пехотинцами и один - флотским медиком и еще по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Ранее в теракте в аэропорту погибли не менее 40 человек и еще 130 получили ранения.

Издание The Wall Street Journal сообщало о том, что погибли также четверо американских морпехов.