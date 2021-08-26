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Заседание ТКГ: экспертная группа по затопленным шахтам на Донбассе впервые соберется 2 сентября

Заседание ТКГ: экспертная группа по затопленным шахтам на Донбассе впервые соберется 2 сентября

КИЕВ. 26 августа. УНН. В рамках Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса на 2 сентября запланировано первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения. Об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе на официальной странице в Facebook по результатам заседания, передает УНН.

Цитата

"На 2 сентября 2021 года запланировано первое заседание Экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения. Указанное заседание состоится под руководством международного эксперта проф. Дребенштедт, признанного специалиста по горному делу", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа утвердила состав экспертов, которые должны изучить вопрос затопленных шахт на оккупированном Донбассе.

Напомним, 7 июля во время заседания Трехсторонней контактной группы украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ на оккупированный Донбасс.

Напомним

Сегодня, 26 августа, возобновила работу Трехсторонняя контактная группа, а именно общее заседание на уровне глав делегаций.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, шахта, Украина, экология
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