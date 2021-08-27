Сегодня Зеленский прибудет в Кишинев на День независимости Молдовы

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 августа, примет участие в торжествах в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы и проведет четырехстороннюю встречу с коллегами из Румынии, Польши и Молдовы. Об этом сообщили в администрации президента страны, передает УНН.

Детали

Так, президент страны Майя Санду принимает в Кишиневе 26 и 27 августа президентов Польши, Румынии и Украины.

Накануне в Молдову приехал лидер польской государства Дуда. Уже сегодня, 27 августа, президент Дуда, вместе с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоганнисом и президент Украины Владимиром Зеленским примут участие в мероприятиях, посвященным 30-летию независимости Республики Молдова.

Трое глав государства вместе с президентом Молдовы Майей Санду примут участие в торжествах, организованных на площади Великого национального собрания по случаю трех десятилетий независимости Республики Молдова.

Впоследствии состоится несколько двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы.

Напомним

Президент Молдовы Майя Санду посещала Киев 23 августа и приняла участие в учредительном саммите “Крымской платформы”.

24 августа Украина праздновала 30-летие Независимости. Участие в параде по случаю Дня Независимости Украины приняли военные Молдовы.