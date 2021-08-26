КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию внешней политики Украины. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса украинского лидера, передает УНН.

Цитата

“Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 “О Стратегии внешней политики Украины”, — говорится в указе.

Детали

Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности страны лежит “обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности, противодействие агрессии Российской Федерации, курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечения иностранных инвестиций, защиту прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждения положительного имиджа Украины в мире являются приоритетными направлениями внешнеполитической деятельности ”.

В частности, страна также нацелена на эффективное международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также ответственное сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

В заключительных положениях отмечается, что Стратегия базируется на Конституции и законах Украины, действующих международных договорах Украины, Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной Указом Президента Украины от 14 сентября 2020 № 392, и является документом среднесрочного планирования и основой для разработки программных документов по отдельным направлениям внешнеполитической деятельности, среднесрочного плана действий и ежегодных планов работы Министерства иностранных дел Украины.

“Реализация Стратегии будет финансироваться за счет средств государственного бюджета, а также из других источников, не запрещенных законодательством”, резюмируется в 254, последнем пункте стратегии.

С полным перечнем пунктов стратегии можно ознакомиться на сайте президента.

Напомним

Совбез Украины 30 июля принял стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба тогда назвал это “историческим событием”. По его словам, страна впервые получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности.

Дополнение

20 августа Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.