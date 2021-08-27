Президент ввел в действие решение СНБО о создании в Украине кибервойск

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 14 мая "О неотложных мерах по киберобороны государства", предусматривающий создание кибервойск в структуре Министерства обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента 26 августа, передает УНН.

Детали

Так, согласно указу, Кабмину необходимо рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и надлежащего функционирования кибервойск, и в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании кибервойск.

Решение было принято для защиты суверенитета государства, обеспечения ее обороноспособности, предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве, говорится в указе.

В частности, президент утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины на следующие пять лет, которую СНБО принял 14 мая этого года.

Напомним

Ранее Зеленский утвердил Стратегию внешней политики Украины.