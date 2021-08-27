Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Культура
Архив
4935

Итальянские ученые предположили, что рост Микеланджело составлял 1,6 м

Итальянские ученые предположили, что рост Микеланджело составлял 1,6 м

КИЕВ. 27 августа. УНН. Итальянские ученые считают, что рост великого творца эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти (1475-1564) составил примерно 1 метр 60 сантиметров. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA, передает УНН.

Детали

По его данным, свое заключение исследователи сделали на основе изучения пары обуви, хранящейся в музее “Дом Буонарроти” во Флоренции. Как напоминает агентство, еще искусствовед и автор жизнеописаний великих художников Джорджо Вазари (1511-1574) писал, что Микеланджело был среднего роста.

Исследования специалистов продолжаются. Они, как пишет агентство, могут помочь пролить свет на обстоятельства смерти мастера Возрождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Культовый итальянский режиссер оказался потомком Леонардо да Винчи

Справка

Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт Микеланджело сделал беспрецедентное влияние на развитие западного искусства. Среди его наиболее известных работ — роспись потолка Сикстинской капеллы (1508-1512), которая включает более 300 фигур, Флорентийская статуя Давида и скульптурная композиция “Пьета” (Оплакивание Христа), хранящаяся в соборе Святого Петра в Ватикане.

Микеланджело умер в возрасте 89 лет в своей мастерской в Риме. Он похоронен во флорентийской базилике Санта-Кроче.

Источник: УНН
Теги: скульптура, Италия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.