Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
9870

WSJ: более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

WSJ: более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

КИЕВ. 27 августа. УНН. Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг в аэропорту Кабула, достигло 103. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По ее сведениям, среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Контекст

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 90 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяло “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.

Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан, погибшие, Кабул
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.