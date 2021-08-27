WSJ: более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 90 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяло “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.