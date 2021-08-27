WSJ: более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле
КИЕВ. 27 августа. УНН. Число жертв двух взрывов, прогремевших в четверг в аэропорту Кабула, достигло 103. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
По ее сведениям, среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Контекст
В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 90 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.
Ответственность за взрывы на себя взяло “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил произошедшее.
Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.