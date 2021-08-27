Продукция Apple может подорожать из-за повышения цен поставщиком чипов

КИЕВ. 27 августа. УНН. Мировой лидер в сфере полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднимет цены на микросхемы, что может привести к подорожанию электронной техники и автомобилей. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

Детали

По их словам, тайванская TSMC планирует повысить цены на свои современные микросхемы примерно на 10%, в то время как менее совершенные микросхемы, которые используются в том числе автомобильными концернами, будут стоить примерно на 20% дороже.

Как отмечает Fox, компания Apple является одним из крупнейших клиентов TSMC. Ее чипы используются в смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Напомним

В Конгрессе США хотят ограничить контроль Apple и Google над их магазинами приложений.