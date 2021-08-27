Взрывы на военном складе в Казахстане: число пострадавших возросло до 90, четверо погибших

КИЕВ. 27 августа. УНН. Около 90 человек пострадали в результате пожара и последующих взрывов на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЧС республики, передает УНН.

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“По предварительной информации, в больницу попали около 90 пострадавших, из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям”, — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 66 пострадавших и четырех погибших. Поиски нескольких людей, участвующих в ликвидации ЧП продолжаются.

В частности, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что четверо военных погибли.

“К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли”, — сказал Ермекбаев.

Как сообщили в Минобороны Казахстана, в результате пожара на складе боеприпасов погибли двое военнослужащих по контракту и служащий военизированной охраны. Четвертый погибший — военный прокурор южного региона.

Как сообщил на брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Казахстан Юрий Ильин, продолжается поиск нескольких сотрудников, которые были заняты в ликвидации последствий взрывов, и пока не вышли на связь.

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В ведомстве также отметили, что горением было охвачено здание склада по всей площади, которая насчитывает 697 кв. метров. “Радиус разлета осколков составил до 2 км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила”, — уточнили в МЧС.

По его данным, на месте происшествия работает оперативная группа ведомства во главе с министром. “При официальном обращении министерства обороны МЧС готово предоставить вертолеты для тушения пожара. В дальнейшем силы и средства МЧС будут привлечены к тушению на оставшихся очагов возгорания, к возвращению жителей на постоянное место жительства и к восстановлению путей ж / д транспорта и автомобильных дорог”, — пояснили в пресс-службе.

Напомним

Возгорание возле одного из складов воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, началось 26 августа около 19:00 (16:00 по времени Киева). Пожар вызвала более 10 взрывов.