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Дожди и до 30 градусов тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 30 градусов тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 27 августа. УНН. Дожди сегодня ожидаются по Украине, температура воздуха днем поднимется до 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 27 августа в большинстве областей кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных нарямкив, 3-8 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 8-13°, днем 18-23°; на остальной территории ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 22-27°, на юго-востоке страны до 30°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 10-13°, днем 20-23°.

Добавим

27 августа празднуют День украинского сала.

Источник: УНН
Теги: погода
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