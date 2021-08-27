Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
13695

В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

В Украине новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки

КИЕВ. 27 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 3,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 8,6 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных более 173 тысяч, большинство из них второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата:

"Новый рекорд прививок в сутки. 26 августа 2021 года против COVID-19 вакцинировано 173 435 человек. Одну дозу получили 55 908 человек,полностью иммунизированы - 117 527 человек", - сообщили в Минздраве.

Детали

Больше всего за минувшие сутки вакцинировались препаратом Moderna - 63 883 человек и Pfizer - 53 369 человек. CoronaVac привили за сутки 42 199 человек, AstraZeneca - 12 693 человек, Janssen (однодозовая вакцина от Johnson & Johnson) - 1291 человек.

В течение суток работали: 1051 мобильная бригада, 2974 пункты прививки; 332 центры вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 208 200 человек, из них получили одну дозу - 5 208 198 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 427 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 636 045 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.