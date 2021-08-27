Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане возросло до 5

КИЕВ. 27 августа. УНН. Число жертв в результате пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти. Об этом сообщил министерство обороны страны, передает УНН.

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"Еще один военнослужащий погиб в результате пожара в Жамбылской области. Он был начальником пожарной части, бригадиром контрактной службы, Эркин Эрикбаевич Надирбеков, 1992 года рождения, непосредственно руководил тушением пожара на складе инженерных боеприпасов. Он скончался на месте во время взрыва. Он был в списке пропавших без вести военнослужащих утром 27 августа", - сказано в сообщении.

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Между тем, на фоне инцидента, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев сообщил журналистам, что намерен подать в отставку. Ермекбаев сказал, что "в первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", добавив, что окончательное решение - за руководством страны.

Взрывы на военном складе

Возгорание возле одного из складов воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области на юге Казахстана, началось 26 августа около 19:00 (16:00 по времени Киева). После пожара последовало более 10 взрывов.

Утром в пятницу стало известно, что около 90 человек пострадали в результате пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана.

В Минобороны Казахстана сообщали, что в результате пожара на складе боеприпасов погибли двое военнослужащих по контракту и служащий военизированной охраны. Еще один погибший - военный прокурор южного региона.