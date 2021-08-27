В Лондоне мужчина накалывал продукты в супермаркетах неизвестным веществом: его задержали

КИЕВ. 27 августа. УНН. В британской столице - Лондоне - мужчина вкалывал в продукты в супермаркетах неизвестное вещество, его задержала полиция. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные лондонской полиции.

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"Полиция задержала в районе Хаммерсмит и Фулем по подозрению в порче товаров с намерением причинить общественный вред или напугать после того, как в продукты питания в супермаркетах втыкали иголки", - сообщили в полиции.

Детали

Сообщается, что мужчина зашел в три супермаркета и ввел в пищу несколько игл.

По предварительным данным, продуктами питания, ставшими целью злоумышленника, были переработанное мясо и продукты, пригодные для использования в микроволновой печи. Пока неизвестно, сколько товаров было испорчено и почему.

Сейчас мужчина задержан и взят под стражу. Продолжается расследование.

Супермаркеты закрылись. Правоохранители попросили людей, которые покупали там продукты, выбросить покупки.

Добавим

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