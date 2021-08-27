Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
16845

В Лондоне мужчина накалывал продукты в супермаркетах неизвестным веществом: его задержали

В Лондоне мужчина накалывал продукты в супермаркетах неизвестным веществом: его задержали

КИЕВ. 27 августа. УНН. В британской столице - Лондоне - мужчина вкалывал в продукты в супермаркетах неизвестное вещество, его задержала полиция. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные лондонской полиции.

Цитата:

"Полиция задержала в районе Хаммерсмит и Фулем по подозрению в порче товаров с намерением причинить общественный вред или напугать после того, как в продукты питания в супермаркетах втыкали иголки", - сообщили в полиции.

Детали

Сообщается, что мужчина зашел в три супермаркета и ввел в пищу несколько игл.

По предварительным данным, продуктами питания, ставшими целью злоумышленника, были переработанное мясо и продукты, пригодные для использования в микроволновой печи. Пока неизвестно, сколько товаров было испорчено и почему.

Сейчас мужчина задержан и взят под стражу. Продолжается расследование.

Супермаркеты закрылись. Правоохранители попросили людей, которые покупали там продукты, выбросить покупки.

Добавим

Ранее британская полиция задержала пару, которая прокралась в Виндзорский замок.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Лондон, супермаркет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.