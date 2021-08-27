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Первая леди Аргентины отпраздновала день рождения несмотря на карантин. Президент согласился прийти в суд и предложил компенсацию

Первая леди Аргентины отпраздновала день рождения несмотря на карантин. Президент согласился прийти в суд и предложил компенсацию

Президент Аргентины Альберто Фернандес

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Аргентины Альберто Фернандес решил явиться в суд из-за скандала с празднованием дня рождения первой леди во время карантина и предложил в качестве компенсации пожертвовать на исследовательские цели сумму, равную двум его месячным окладам. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства, пишет УНН.

Детали

“Президент Альберто Фернандес сегодня лично и без адвоката предстал перед органами правосудия, чтобы предложить в качестве возмещения возможного вреда пожертвования Институту Мальбран в размере половины зарплаты, которая будет перечисляться четыре месяца подряд”, — говорится в сообщении.

Контекст

Ранее в Аргентине разгорелся скандал из-за публикации фотографий, которые были сделаны 14 июля 2020 года — в день рождения первой леди Фабиолы Яньес — в президентской резиденции. На них Фернандес и Яньес в компании десяти человек отмечают праздник, несмотря на то, что в Аргентине в тот момент действовали строгие карантинные меры, введенные из-за пандемии, и были запрещены встречи в закрытых помещениях. Прокуратура Аргентины начала предварительную проверку по факту возможного нарушения закона.

После публикации фотографий президент Аргентины подтвердил, что его жена пригласила гостей на свой день рождения, и извинился за произошедшее.

Добавим, что согласно статистике ВОЗ — в Аргентине зафиксировали 5 148 085 случаев заболевания, погибли 110 806 человек.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Аргентина
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