КИЕВ. 27 августа. УНН. В немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии, где Калининградская область Российской Федерации изображена в составе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Nordkurier.

Детали

Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) развесили в городе Тетерев. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

На плакате размещен призыв: “Вся Германия должна стать неделимым Отечеством через ХДС!”.

Сотрудники местных правоохранительных органов сообщили, что такие плакаты развесили по всей федеральной земле. При этом представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил о непричастности партии к инциденту. Он отметил, что подобная агитация “вводит в заблуждение и должна быть убрана”.

По данным полиции Тетерова, теперь дело будет передано в прокуратуру города Росток.

Добавим

Выборы в немецкий бундестаг, по результатам которых сформируют новое правительство Германии, пройдут 26 сентября.

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