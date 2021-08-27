Испания завершила эвакуацию из Афганистана: страна перевезла более тысячи людей

КИЕВ. 27 августа. УНН. Последние эвакуированы из Афганистана сегодня прибудут на военную авиабазу Торрехон, которая недалеко от Мадрида. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

В пятницу утром из Кабула в Дубай прилетели два последних испанских военных самолета. Сегодня они прибудут на военную авиабазу Торрехон в Мадриде. В самолетах находится 81 испанец, четыре португальских солдата и 83 афганца, которые работали со странами НАТО. Сообщают, что эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала и афганских союзников с их семьями.

Во время своей спасательной миссии Испания эвакуировала 1898 афганцев, которые работали с западными странами, ООН и Европейским Союзом.

Напомним

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что при отсутствии главы государства он согласно конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны.

Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Вчера у здания аэропорта Кабула произошли взрывы, которые устроили террористы-смертники. В результате погибло не менее 60 человек.