Испания завершила эвакуацию из Афганистана: страна перевезла более тысячи людей
КИЕВ. 27 августа. УНН. Последние эвакуированы из Афганистана сегодня прибудут на военную авиабазу Торрехон, которая недалеко от Мадрида. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.
Детали
В пятницу утром из Кабула в Дубай прилетели два последних испанских военных самолета. Сегодня они прибудут на военную авиабазу Торрехон в Мадриде. В самолетах находится 81 испанец, четыре португальских солдата и 83 афганца, которые работали со странами НАТО. Сообщают, что эти два рейса завершают эвакуацию испанского персонала и афганских союзников с их семьями.
Во время своей спасательной миссии Испания эвакуировала 1898 афганцев, которые работали с западными странами, ООН и Европейским Союзом.
Напомним
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