Подготовка к визиту Зеленского в США: стороны обсудили возможность подписания ряда документов

КИЕВ. 27 августа. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине вопросы безопасности в рамках подготовки визита Президента Владимира Зеленского в США. О деталях встречи сообщает ОП, пишет УНН.

Цитата:

"Роман Машовец отметил практическую готовность проработки проектов трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничеству в космической сфере. Американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы во время визита Президента Украины в США", - сообщили в ОП.

Детали

По данным Офиса, во время встречи были согласованы другие вопросы содержательного наполнения визита. Обсуждались также пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны, сообщили в ОПУ.

Так, Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления. Стюарт со своей стороны выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их практической реализации.

Также во время встречи состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию украинского-американского сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Контекст

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне должна была состояться в Вашингтоне 30 августа. Позже она была перенесена на 31 августа. Изменения в планы связаны с тем, что формат встречи глав государств был расширен и теперь предусматривать встречу тет-а-тет.

По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.