Из-за тумана в Кишиневе самолет с Зеленским был вынужден сделать остановку в Одессе

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президентский борт вынужденно садился в аэропорту Одессы из-за неудовлетворительных погодных условий в Кишиневе. Сейчас самолет с президентом Владимиром Зеленским на борту уже улетел в Молдову. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесского аэропорта.

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"Президентский борт из-за погодных условий в Кишиневе отправился на запасной аэропорт - аэропорт "Одесса". Сейчас погодные условия улучшились, президентский борт улетел", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Ранее администрация президента Молдовы Майи Санду сообщила, что программу торжественных мероприятий по случаю 30-летия независимости Молдовы перенесли на час, ведь приглашенные президенты Украины Владимир Зеленский и Румынии Клаус Йоханнис задерживались из-за тумана в аэропорту Кишинева.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 августа, должен принять участие в торжествах в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы и проведет четырехстороннюю встречу с коллегами из Румынии, Польши и Молдовы.



