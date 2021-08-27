До пяти лет: в Минздраве дали прогноз, сколько продлится пандемия

КИЕВ. 27 августа. УНН. Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина завил, что пандемия будет продолжаться еще несколько лет, пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики, пишет УНН.

Детали

Игорь Кузин сообщил, что в этом году точно не надо ждать завершения пандемии и карантинных ограничений. Он отметил, что вирус быстро мутирует, и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Однако и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины.

Цитата:

"Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", - сообщил Кузин.

Добавим

Главный санитарный врач также заявил, что сейчас ведется много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Как известно, есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ. Однако это лишь заявления. Кузин отметил, что нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной, или когда будет обязательной. Пока делать бустерную дозу в Украине не планируют. Сейчас основная стратегия - это ревакцинация через год.

Напомним

По мнению Кузина, в ноябре Украина может приблизиться к "красной" зоне эпидопасности, тогда могут ввести и локдаун.