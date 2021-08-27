КИЕВ. 27 августа. УНН. В Италии более 750 тысяч человек подписали петицию за легализацию эвтаназии, что превысило полумиллионный порог, необходимый для проведения референдума. Об этом сообщает УНН по данным The Local.

Детали

В Италии уже в следующем году могут провести голосование за внесение изменений в законы об использовании эвтаназии.

Сейчас, согласно действующему итальянскому законодательству, того, кто помогает другому человеку совершить самоубийство, могут приговорить к тюремному заключению на срок от 5 до 12 лет.

Сторонники референдума отмечают, что изменения в законах, которые позволят использовать эвтаназию, помогут больным людям избежать страданий.

Среди противников референдума — Марио Адинолфи, глава небольшой христианской политической партии Popolo della Famiglia (Люди семьи). Он сказал, что использование эвтаназий станет “маркетинговой кампанией” для “культуры смерти”.

Справка

Эвтаназия — умышленное лишение жизни безнадежно больного человека для прекращения его страданий.

Напомним

В этом году закон о легализации эвтаназии приняли парламенты Испании, Чили и Португалии.