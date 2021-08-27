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TikTok тестирует возможность увеличения продолжительности загружаемых видео до 5 минут - СМИ

TikTok тестирует возможность увеличения продолжительности загружаемых видео до 5 минут - СМИ

КИЕВ. 27 августа. УНН. Социальная сеть TikTok тестирует возможность увеличения продолжительности видео, которые могут загружать пользователи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

В настоящее время пользователи TikTok могут делиться видео длиной до трех минут — лимит, установленный социальной сетью в июле 2021 года.

Теперь этот лимит может быть вновь повышен до пяти минут. Об этом сообщил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, который поделился скриншотом нового лимита загрузки через свой аккаунт в Twitter.

Сообщается, что некоторые пользователи сообщили о возможности загружать видео продолжительностью до 10 минут, что, вероятно, означает, что TikTok тестирует видео разной продолжительности, прежде чем прийти к единому мнению о том, что работает лучше всего.

Источник: УНН
Теги: СМИ, социальные сети
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