Турция провела первые переговоры с талибами в Кабуле, вопрос контроля над аеропортом не решен – Эрдоган

КИЕВ. 27 августа. УНН. Турция провела первые переговоры с талибами в Кабуле и все еще оценивает предложение от группировки касательно управления аэропортом столицы. Об этом заявил в пятницу журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Боснию и Герцеговину, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.

Цитата

“Мы не можем позволить себе роскоши просить у кого-либо разрешения на встречу с кем-либо. Встреча проходила в посольстве 3,5 часа. При необходимости у нас будет возможность провести такие встречи еще раз. Мы стараемся вести этот процесс здоровым образом с помощью таких переговоров” — сказал турецкий лидер.

Детали

Эрдоган также сообщил журналистам, что “Талибан” предлагает Анкаре управлять кабульским аэропортом.

“Мы еще не приняли решения по этому вопросу”, — сказал президент.

Что было ранее

В апреле свои войска из Афганистана начали выводить США и Великобритания. На этом фоне талибы начали наступление. 15 августа боевики объявили о контроле всей территории Афганистана, в том числе Кабула.

Ранее, 18 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с представителями движения “Талибан” в Афганистане.



“Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, (обеспечить) благополучия турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства”, — писал турецкий президент.

Накануне Минобороны Турции сообщило о начале операции по выводу военных из Афганистана. Турецкие вооруженные силы находились в стране с 2002 года.