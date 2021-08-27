Возобновляется железнодорожное сообщение между Одессой и Кишиневом

КИЕВ. 27 августа. УНН. С 28 августа возобновляется курсирование международного пассажирского поезда между Кишиневом и Одессой. Запуск поезда согласован совместным соглашением “Укрзализныци” и “Железной дороги Молдовы”.

Детали

Поезд будет ходить ежедневно. На сайте “Железной дороги Молдовы” сообщается о возможности купить билет на поезд онлайн, однако на территории Украины данная функция недоступна.

Отправление из Кишинева в 7:09, прибытие в Одессу в 10:55, время в пути 3 часа 44 минуты. Отправление из Одессы в 18:36, прибытие в Кишинев в 22:33, время в пути почти 4 часа.

Поезд “Кишинев — Одесса” был отменен в марте 2020 года из-за карантина. В 2005-2010 гг. поезд между Кишиневом и Одессой также не ходил из-за ситуации в Приднестровье.