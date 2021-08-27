Иловайская трагедия: в ОГП продолжают исследования действий военного командования Украины

КИЕВ. 27 августа. УНН. Следствие по направлению исследования действий военного командования Украины во время событий в Иловайске не завершено, вскоре будут готовы результаты очередной экспертизы. Об этом на брифинге в пятницу сказал глава Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Юрий Рудь, передает корреспондент УНН.

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“Следствие по направлению исследования действий нашего военного командования не завершено. Сейчас есть вопросы, на которые мы не получили ответа. В прошлом году, в июле, была назначена третья комиссионная военная экспертиза, выводы которой мы ожидаем в ближайшее время”, — сказал Рудь.

“В частности, среди вопросов, которые были поставлены, эксперты должны дать ответы на то, какие конкретно действия должны были поступить наши военные командиры при ведении боевых действий в обороне и выходе из окружения, какими конкретно нормативными актами предусмотрено, и если они не были выполнены, то к каким последствиям это привело”, — добавил он.

Добавим

По данным Офиса Генпрокурора, расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа.



Напомним

В конце августа 2014 года после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайск. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

По данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих во Иловайский в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.