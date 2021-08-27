ФК "Металлист" пригласил "Шахтер" играть еврокубковые матчи на фартовом стадионе

КИЕВ. 27 августа. УНН. ФК "Металлист" от всей души поздравляет ФК "Шахтер" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов и приглашает на фартовый стадион, сообщили в клубе.

"Это (выход "Шахтера" в групповой этап ЛЧ - ред.) прекрасная новость для всей украинской футбольной общественности, и нам очень приятно, что судьбоносный матч с "Монако" состоялся на стадионе "Металлист" при поддержке харьковских болельщиков. Поэтому мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем "Шахтер" сыграть на нашем стадионе все свои последующие еврокубковые матчи. "Металлист" - фартовый стадион!" - отметили в "Металлисте".

В клубе указали, что полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам. А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят.