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Украина выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО - Зеленский

Украина выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО - Зеленский

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств государств-членов НАТО. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с президентами Республики Молдова, Румынии и Польши, передает кореспондет УНН.

Цитата

“Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и вообще торговля в регионе. Мы должны совместно решать эти современные вызовы”, — сказал Зеленский.

Детали

По его словам, с этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств.

Украина предлагаем Румынии и Молдове также присоединиться к этой инициативе, отметил Президент.

“Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок”, — добавил он.

Добавим

После незаконной аннексии Крыма Россией НАТО усиливает свое присутствие в Черном море. Корабли НАТО действуют в Черном море на постоянной основе в полном соответствии с международным правом, обычно патрулируя воды в течение почти двух третей года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Румыния, Польша, Молдова, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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