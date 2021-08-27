Зеленский призвал государства ЕС признать европейскую перспективу стран "Ассоциированного трио"

КИЕВ. 27 августа. УНН. Признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио" должно стать важным путем к обретению этими тремя странами (Украиной, Молдовой и Грузией) полноправного членства в ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с президентами Республики Молдова, Румынии и Польши, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии начали проект "Ассоциированное трио", который должен приблизить наши государства к обретению полноправного членства в ЕС. Мы ожидаем поддержку этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров, наших друзей государств-членов ЕС. На этом пути важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио". Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно", - сказал Зеленский.

Детали

Глава государства заявил, что благодарен президенту Анджею Дуде за то, что Польша одной из первых зафиксировала свою поддержку в двусторонней декларации с Украиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Декларация европейской перспективы для Украины: Польша показала, что подписали Зеленский и Дуда

"Я рассчитываю, что вскоре аналогичную декларацию мы подпишем с президентом Румынии", - добавил он.

Добавим

Украина, Грузия и Молдова начали "Ассоциированное трио" в мае 2021 года. Новый формат предусматривает усиленную координацию министерств иностранных дел в сфере европейской интеграции.