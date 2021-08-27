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Зеленский призвал государства ЕС признать европейскую перспективу стран "Ассоциированного трио"

Зеленский призвал государства ЕС признать европейскую перспективу стран "Ассоциированного трио"

КИЕВ. 27 августа. УНН. Признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио" должно стать важным путем к обретению этими тремя странами (Украиной, Молдовой и Грузией) полноправного членства в ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с президентами Республики Молдова, Румынии и Польши, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"19 июля президенты Украины, Молдовы и Грузии начали проект "Ассоциированное трио", который должен приблизить наши государства к обретению полноправного членства в ЕС. Мы ожидаем поддержку этой инициативы со стороны Польши, Румынии и других наших партнеров, наших друзей государств-членов ЕС. На этом пути важным шагом должно стать признание европейской перспективы государств "Ассоциированного трио". Украина уже начала соответствующую работу с каждым государством Европейского Союза отдельно", - сказал Зеленский.

Детали

Глава государства заявил, что благодарен президенту Анджею Дуде за то, что Польша одной из первых зафиксировала свою поддержку в двусторонней декларации с Украиной.

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"Я рассчитываю, что вскоре аналогичную декларацию мы подпишем с президентом Румынии", - добавил он.

Добавим

Украина, Грузия и Молдова начали "Ассоциированное трио" в мае 2021 года. Новый формат предусматривает усиленную координацию министерств иностранных дел в сфере европейской интеграции.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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