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Дания осенью отменит все ограничения, связанные с COVID-19

Дания осенью отменит все ограничения, связанные с COVID-19

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Дании 10 сентября отменят ограничения, которые ввели для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр правительства страны.

Детали

Правительство Дании решило после 10 сентября не классифицировать COVID-19 как социально опасное заболевание. В основном это связано с успешной кампанией вакцинации в стране.

Согласно статистике ВОЗ, по состоянию на 26 августа в Дании ввели 8 393 448 доз вакцины, зарегистрировано 340 567 больных коронавирусом, умерло — 2571 человек.

Цитата

"Эпидемия под контролем, у нас рекордно высокий уровень вакцинации. Поэтому 10 сентября мы можем отказаться от некоторых особых правил, которые мы вводили для борьбы с COVID-19. Но, несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия еще не исчезла. Правительство быстро вернет карантин, если пандемия снова будет угрожать нашему населению", — заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

Напомним

В июле Дания отменила ограничения на въезд для украинцев. Граждане Украины должны предъявить только действительный отрицательный ПЦР тест, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до прибытия в страну, или тест на антиген за 48 часов.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Дания
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