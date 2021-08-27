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Море в Аркадии покрылось пятнами после ливня

Море в Аркадии покрылось пятнами после ливня

КИЕВ. 27 августа. УНН. После сильного ливня, который прошел в Одессе 26 августа, море в Аркадии покрылось неизвестной пленкой, напоминающей пену, ощущается неприятный запах, передает УНН.

Детали

Больше всего скоплений находится у волнореза. Пока остается неизвестным, по какой причине в море образовались такие белые пятна.

Профильные ведомства не дают комментарии по этому поводу.

По информации центра контроля и профилактики болезней МОЗ, пробы воды взяты, однако, результаты анализов станут известны позже. 

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, море
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