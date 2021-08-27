Украина может выйти из "зеленой" зоны уже в начале сентября - прогноз

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украина может выйти из "зеленой" зоны по распространению коронавируса уже в первой половине сентября, прогнозируют эксперты Киевской школы экономики (KSE).

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"Коэффициент выявления случаев в Украине приближается к предельному значению в 4% и если в течение по крайней мере трех дней пересечет эту отметку, можно будет говорить о выходе Украины из зеленого уровня эпидемической опасности. Соответственно, регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения", - указывают аналитики KSE.

Отмечается, что "желтые" и "оранжевые" уровни находятся уже достаточно близко по значению для каждого региона.

"Киевская школа экономики ожидает, что уже в первой половине сентября Украина полностью выйдет из "зеленого" уровня эпидемической опасности и перейдет в конкретных регионах к более усиленным ограничениям", - добавили эксперты.

Детали

В Украине уже появился "регион-антилидер", а коэффициент выявления случаев в шести областях превышает рекомендованный ВОЗ уровень, отметили в KSE.

"Во время каждой новой волны одной из первых в "список антилидеров" попадает Черновицкая область. Уровень госпитализации в регионе в два-три раза превышает средний уровень по стране и демонстрирует отставание вдвое от Запорожской области, которая является второй по уровню заболеваемости. А вот контроль за ситуацией в регионе вдвое хуже среднего показателя в Украине", - говорится в анализе.

Также указано, что уже в шести украинских регионах (Донецкая, Запорожская, Сумская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев преобладает рекомендованные ВОЗ 5%, которые означают, что заболеваемость находится под контролем. В этих регионах рекомендуется увеличивать уровень тестирования по крайней мере в два раза для того, чтобы выйти на коэффициент выявления случаев в 2-3%.

В общем, говорят эксперты, текущая ситуация в стране остается контролируемой, а недельный рост госпитализаций замедляется. "Суточные госпитализации демонстрируют спад в 2%, что также является следствием влияния выходных и праздничных дней, когда технически госпитализируют меньше людей. Ожидается, что в ближайшие дни Украину вернется к росту уровня госпитализаций. Госпитализации в стране все еще преобладают над выписками", - указали в KSE.

Общие темпы вакцинации во время праздничных выходных, как указано, упали, но темпы прививки второй дозой в стране "не просели". По сообщению, в настоящее время по крайней мере одной дозой в Украине вакцинированы уже 13,4% лиц, при том, что страны-лидеры по темпам в Европе уже вакцинировали от 60% населения не менее одной и от 40% - двумя. При этом, три украинские регионы все еще не достигли уровня вакцинации 10% населения - это Волынская, Ивано-Франковская и Ровенская области. Лидером по количеству сделанных прививок является Киев, где по крайней мере одну прививку получили уже четверть жителей.

Уже имеющейся в Украине вакцины хватит до конца октября, если Украина вернется к темпам допраздничного периода, прогнозируют в KSE.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.