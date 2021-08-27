Все олигархи сотрудничают с властью - эксперты сомневаются в реальной деолигархизации парламента

КИЕВ. 27 августа. УНН. Может ли власть обрубить связь с олигархами и провести деолигархизацию парламента - этот вопрос вызывает пока иронию и сомнения у политологов. Своими мыслями они поделились с УНН.

Детали

Недавние заявления секретаря СНБО Алексея Данилова о существенном влиянии олигархов на парламент они считают бесспорными. Но вопрос в том, насколько у власти получится дистанцироваться от олигархов крупных мастей, таких как Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и олигархов калибром поменьше как Андрей Веревский. Все из перечисленных людей имеют непосредственное отношение к парламенту и являются бенефециарами депутатских групп, которые, в том числе входят в монобольшинство.

“Когда мы говорим о влиянии олигархов и о так называемой борьбе с олигархами, то выглядит это довольно смешно. Мы видим, что власть сотрудничает с олигархами и видим, что в принципе олигархам ничего не угрожает. Поэтому влияние конечно же есть, но вопрос в том, насколько власть будет реально бороться с олигархами и не будет с ними сотрудничать”, — комментирует Андрей Смирнов.

Он уверен, что этот состав парламента уже безнадежен. Для эффективной деолигархизации необходим роспуск ВР.

“Та же депутатская группа „Доверие“ (бенефициаром считается Андрей Веревский — ред) сотрудничает с Офисом Президента. Я ни разу не слышал, чтоб СНБО рассматривала какие-то санкции против Веревского.

Еще раз подчеркиваю, нынешняя Верховная Рада практически полностью состоит из разного рода олигархических влияний. Поэтому я не вижу реальной деолигархизации от власти. Если бы она была, то следовало бы начинать с роспуска этого парламента, который по сути является полностью олигархический, ориентированный на определенные финансово-промышленные группы, и тогда уже говорить о какой деолихарзации. В противном случае это выглядит просто как банальная борьба с ветряными мельницами, банальный пиар на такой довольно чувствительной теме, которая хорошо ложится на электоральный грунт общества”, — считает Смирнов.

Его точку зрения разделяет политолог Александр Кочетков. Он подтверждает, что даже в монобольшинстве, которое должно быть абсолютно подконтрольно Офису Президента — есть группы олигархов. Кочетков уверен, что близкие к Офису Президента олигархи смогут избежать санкций, даже если они подпадут под критерии президентского закона.

“Есть такая группа „Доверие“. У него ( Андрея Веревского -ред) все очень хорошо. Он коммуницирует и с депутатами, и с Офисом Президента. И даже если он попадет под критерии олигарха, санкций в ближайшее время против него не будет, потому что сама система санкций очень избирательна. Против своих она не действует. Те, кто сотрудничает с Офисом санкции почему-то не получает”, — отметил политолог.

Добавим

Ранее УНН уже писал, что по версии законопроекта Президента Зеленского под критерии олигарха подпадает Андрей Веревский.

Но безнаказанность лояльных олигархов прослеживается уже сегодня в действиях власти.

Один из явных примеров: угрозы министра аграрной политики Романа Лещенко ввести санкции против земельных махинаторов. В мае он заявил, что МинАПК подготовит всю необходимую базу для СНБО.

“Первое: по земельным махинаторам, тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм СНБО, через подготовку всех соответствующих материалов, мы предоставим необходимые данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого удаления и перепродажи земель”, — сказал тогда министр Лещенко.

Но прошло уже четыре месяца, а дальше слов дело не пошло. В июне вдова покойного политика Валерия Давыденко Людмила публично обратилась к министру Лещенко с призывом ввести санкции против Андрея Веревского и его компании “Кернел” за махинации с землей и их семейной агрокомпанией “Агродом”. Несмотря на громкий скандал и обвинения по сути, министр Лещенко никак не отреагировал на заявление Давыденко. Более того, даже решил поучаствовать в пиар-мероприятии “Кернел”.

Когда же в министерство Лещенко за комментарием обратился УНН, ответ был неожиданным. На вопрос, по каким критериям Министр Лещенко намерен оценивать земельных махинаторов и является ли, например, махинацией подписание договора аренды земли между “Кернел” и дедушкой, который даже “воскрес” для этого — последовал ответ с рекомендацией обратиться в Минюст.

Из этого можно сделать вывод, что никаких критериев у министерства АПК, похоже, нет для применения санкций СНБО, как и самих “соответствующих материалов”, анонсированных Лещенко в мае. Именно поэтому в “процессе выполнения” зависло еще одно его обещание вернуть 5 млн гектаров незаконно присвоенной земли.