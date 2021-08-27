Взрывы возле аэропорта Кабула: в Минздраве Афганистана подтвердили 170 жертв

КИЕВ. 27 августа. УНН. Число жертв в результате взрывов возле аэропорта Кабула в Афганистане 26 августа возросло до 170 человек. Об этом сообщил телеканалу CBS представитель Министерства здравоохранения страны, пишет УНН.

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"Представитель афганского Министерства здравоохранения сообщил CBS News в пятницу утром, что количество погибших в результате двойной атаки достигло не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв - афганцы", - говорится в сообщении канала.

Детали

По данным телеканала, с 13 погибших американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами.

Также сообщается, что в результате нападения были ранены не менее 18 американских военнослужащих.

Ранее сегодня телеканал NBC со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Афганистана сообщил, что количество жертв в результате взрывов составило 113 человек, еще не менее 180 человек пострадали.

Также, по данным NBC, эвакуационные рейсы в аэропорту Кабула сегодня возобновились с новой силой.

Добавим

26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва , устроенные террористами-смертниками.

Президент США Джозеф Байден заявил , что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. "Талибан" осудил нападение.

Что было ранее

15 августа боевики "Талибана" после 11-дневного наступления без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тогда президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуировали и продолжают эвакуировать своих граждан и сотрудников. "Талибан" определил крайний срок для этого - до 31 августа.