Покупали некачественные запчасти и разворовывали средства УЗ: железная дорога могла понести ущерб на 3 млрд грн

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве организовали схему хищения бюджетных средств на приобретение материалов для АО "Укрзализныця". Как сообщили в МВД, руководитель общества с ограниченной ответственностью наладил закупку запчастей, которые не соответствовали необходимым критериям качества, а их цена значительно превышала рыночную. Ущерб, который могла понести железная дорога, оценивают в 3 миллиарда гривен, передает УНН.

Детали

По данным МВД, чиновник общества с ограниченной ответственностью наладил поставки в подразделения АО "Укрзализныця" запасных частей для электровозов, изготовленных якобы с качественных материалов.

Следствием установлено, что стоимость запчастей была увеличена в несколько раз по сравнению с их аналогами. Сразу нескольким региональным филиалам АО "Укрзализныця" объявили о закупке указанных запасных частей. Однако оборудование не соответствовало техническим условиям и критериям качества, а их серийная эксплуатация могла привести к непоправимому вреду объектам критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на сумму более 3 миллиардов гривен.

Правоохранители провели санкционированные обыски по адресам производства и в помещениях, откуда изъяли доказательства противоправной деятельности - технику и документацию, которые направили на экспертизу.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.

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