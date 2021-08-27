Суд разрешил строительство скандальной одесской высотки

КИЕВ. 27 августа. УНН. Иск одесского управления государственного архитектурно-строительного контроля о запрете на строительство скандальной одесской высотки на Глушко, 17-А отклонен Одесским пятым апелляционным административным судом. Об этом сообщил глава городского ГАСК Александр Авдеев на своей странице в Facebook.

“Суд встал на сторону застройщика по резонансному делу строительства на проспекте Глушко... Мы не будем сдаваться и готовим кассационную жалобу”, — написал Авдеев.

Напомним, место застройки по адресу, проспект Глушко 17-а, ранее занимал детсад. Стройку затеяло ЧП “Мода”, которое в свое время выкупило здание сада, а в 2017-м году получило в аренду на 49 лет земельный участок под ним. Весной 2019 года детсад окончательно снесли, началось строительство 24-этажного жилого комплекса. Местные жители не раз выходили на акции протеста против строительства нового ЖК. Из-за работ, по словам людей, в домах по соседству стали появляться трещины.

Одесситы обратились в городской ГАСК, который осенью 2019 года остановил стройку и признал разрешение на выполнение работ незаконными. Однако 14 июня в этом году Одесский окружной админсуд частично удовлетворил иск застройщика — частного предприятия “Мода”, и разрешил застройку по адресу Глушко, 17-А.

Владелец ЧП “Мода” — Александр Ойберман. В СМИ его называют бизнес-партнером известного одесского предпринимателя Вадима Альперина, фигурирующего в ряде уголовных производств, связанных с контрабандой и попыткой подкупа сотрудника НАБУ.