В Киеве двое мужчин на иномарке обстреляли автомобиль

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Дарницком районе столицы двое мужчин обстреляли автомобиль "Фольксваген". Об этом сообщила Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Стрельба произошла на улице Дьяченко Дарницкого района Киева. Двое мужчин на иномарке совершили несколько выстрелов в "Фольксваген" и скрылись. На месте происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала на автомобиле следы от выстрелов. В салоне автомобиля и возле него полицейские обнаружили пули и гильзы.

С помощью видеозаписей системы наблюдения оперативники установили маршрут движения автомобиля "Шкода", которым передвигались подозреваемые. В Кременчуге бойцы спецподразделения "КОРД" задержали 27-летнего местного жителя и 45-летнего жителя Днепропетровской области. Во время следственных действий полицейские изъяли автоматическое оружие, которое направили на проведение экспертиз. Мотивы своего поступка злоумышленники не объяснили.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, также их проверяют на причастность к совершению других уголовных преступлений. На время досудебного расследования задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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