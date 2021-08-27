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Новости: УНН-Одесса
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Команда мэра застраивает Одессу жилыми комплексами без документов

Команда мэра застраивает Одессу жилыми комплексами без документов

КИЕВ. 27 августа. УНН. Аналитики из “Bild.ua” оценили рейтинг надежности жилого комплекса “Лидерсовский” в историческом центре Одессы, передает УНН со ссылкой на отчет специалистов.

Детали

“Индекс надежности новостройки 67 из 216”, — указано на сайте.

Это означает, что стройка ненадежная.

Сообщается, что строительство ЖК ведется на двух кадастровых участках, целевое назначение которых — для реконструкции и дальнейшей эксплуатации и обслуживания административного здания, для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры.

Но разрешение на выполнение строительных работ не зарегистрировано на Портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

На сайте застройщика представлена информация о том, что это элитный жилой комплекс рядом с парком им. Т. Г. Шевченко, Трассой Здоровья, Ланжероновским пляжем и набережной.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, заказчики проекта ЖК “Лидерсовский” — компании “Спорт-Сервис” и “Лидер-Парк”, связанные с депутатом Одесского горсовета Андреем Кисловским, членом партии мэра города Геннадия Труханова “Доверяй делам”, который так же владеет дельфинарием “Немо” в партнерстве с первым вице-мэром Михаилом Кучуком.

Согласно официальным документам, на месте строительства должен появиться отель с центром обслуживания туристов и спортивным клубом, пунктом оказания первой медицинской помощи и реабилитационным центром. Генплан позволяет такие виды сооружения на данной территории.

Однако, на самом деле вместо реабилитационного центра возводят обычный жилой комплекс, который нарушает не только целевое использование территории, но и высотность.

Учитывая, что участок застройки находится на месте теннисных кортов и в пределах исторического ареала и парковой зоны, строительство ЖК вызывает общественный резонанс.

В то же время сам мэр Одессы Труханов возлагает всю вину за хаотичную застройку города на Киев.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, строительство
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