Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0670  EUR: 31,51 0,1683 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Марк Гинзбург: Продукт “Украина как антироссийский проект” больше не интересен Америке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7605

В Пентагоне заявили, что в аэропорту Кабула был только один взрыв

В Пентагоне заявили, что в аэропорту Кабула был только один взрыв

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Пентагоне заявили, что в четверг у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле произошел только один взрыв. Информация о втором взрыве была неверной, заявил во время брифинга заместитель директора Генштаба по региональным операциям генерал-майор Уильям Тейлор, сообщает УНН.

Цитата

"Я могу подтвердить, что мы не считаем, что был второй взрыв в отеле Baron или рядом с ним, и что это был один террорист-смертник”, - заявил Тейлор.

Детали

Он также добавил, что в Пентагоне не знают, откуда появилось неправдивое сообщение.

Помимо этого, он сообщил, что некоторые из раненых в результате вчерашнего взрыва возле аэропорта Кабула сейчас проходят лечение в Германии, а на авиабазе Рамштайн приземлились два самолета с ранеными.

Напомним

26 августа сообщалось, что в аэропорту Кабула прогремело два взрыва. 

По информации СМИ, один из взрывов произошел у расположенного рядом с аэропортом отеля Baron, где останавливались британцы, через несколько часов после того, как Госдепартамент предупредил о растущей террористической угрозе. Другой случился у северного входа аэропорта.

В течении двух суток Министерство здравоохранения Афганистана обновляло данные по количеству погибших и раненых в результате взрывов.

Согласно последней информации, число жертв из-за терактов возле аэропорта Кабула возросло до 170 человек.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". "Талибан" осудил нападение.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Контекст

15 августа боевики "Талибана" после 11-дневного наступления без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тогда президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуировали и продолжают эвакуировать своих граждан и сотрудников. "Талибан" определил крайний срок для этого - до 31 августа.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.