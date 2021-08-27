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В Пентагоне не исключают причастность талибов к взрывам в Кабуле

В Пентагоне не исключают причастность талибов к взрывам в Кабуле

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Пентагоне не исключают, что боевики радикального движения "Талибан", которые взяли под свой контроль Афганистан, причастны к теракту в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом УНН стало известно из заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

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"Мы не уверены в этом ( в причастности талибов к взрывам - ред). Но будет расследование, в ходе которого мы постараемся узнать как можно больше о том, что произошло, но я не хочу забегать вперед", - заявил Кирби.

Детали

По словам представителя Пентагона, американская сторона проведет расследование взрывов в аэропорту Кабула, которые произошли 26 августа.

Добавим

В Пентагоне также заявили, что в аэропорту Кабула прогремел только один взрыв. Информация о втором была неверной, заявил заместитель директора Генштаба по региональным операциям генерал-майор Уильям Тейлор.
26 августа сообщалось, что в аэропорту Кабула прогремело два взрыва. 

По информации СМИ, один из взрывов произошел у расположенного рядом с аэропортом отеля Baron, где останавливались британцы, через несколько часов после того, как Госдепартамент предупредил о растущей террористической угрозе. Другой случился у северного входа аэропорта.

В течении двух суток Министерство здравоохранения Афганистана обновляло данные по количеству погибших и раненых в результате взрывов.

Согласно последней информации, число жертв из-за терактов возле аэропорта Кабула возросло до 170 человек.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". "Талибан" осудил нападение.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Источник: УНН
Теги: Пентагон, Кабул
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