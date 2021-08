В Пентагоне не исключают причастность талибов к взрывам в Кабуле

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Пентагоне не исключают, что боевики радикального движения "Талибан", которые взяли под свой контроль Афганистан, причастны к теракту в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом УНН стало известно из заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Цитата

"Мы не уверены в этом ( в причастности талибов к взрывам - ред). Но будет расследование, в ходе которого мы постараемся узнать как можно больше о том, что произошло, но я не хочу забегать вперед", - заявил Кирби.

Детали

По словам представителя Пентагона, американская сторона проведет расследование взрывов в аэропорту Кабула, которые произошли 26 августа.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and deputy director for regional operations and force management for the @TheJointStaff, Army Maj. Gen. William “Hank” Taylor, hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/CClv9pavPU