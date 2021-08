Разведка США предупредила Байдена о возможном новом теракте в Кабуле - CNN

КИЕВ. 27 августа. УНН. Агентство национальной безопасности США предупредило президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о возможной новой террористической атаке в Кабуле. Об этом в своем Twitter написала корреспондент CNN Кейтлан Коллинз, сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня утром Агентство национальной безопасности предупредило президента Байдена, "что вероятен еще один теракт в Кабуле", - написала Коллинз со ссылкой на источник в Белом Доме.

Детали

По информации источника, следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

President Biden was warned by his national security team this morning "that another terror attack in Kabul is likely," a White House official says. "The next few days of this mission will be the most dangerous period to date," the official added.