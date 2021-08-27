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Разведка США предупредила Байдена о возможном новом теракте в Кабуле - CNN

Разведка США предупредила Байдена о возможном новом теракте в Кабуле - CNN

КИЕВ. 27 августа. УНН. Агентство национальной безопасности США предупредило президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о возможной новой террористической атаке в Кабуле. Об этом в своем Twitter написала корреспондент CNN Кейтлан Коллинз, сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня утром Агентство национальной безопасности предупредило президента Байдена, "что вероятен еще один теракт в Кабуле", - написала Коллинз со ссылкой на источник в Белом Доме.

Детали

По информации источника, следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

Добавим

Сегодня в Пентагоне заявили, что в четверг у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле произошел только один взрыв. Информация о втором взрыве была неверной.

Кроме того, там также не исключают причастность боевиков радикальной группировки “Талибан” к терактам.

Контекст

26 августа сообщалось, что в аэропорту Кабула прогремело два взрыва.

СМИ писали, что один из взрывов произошел у расположенного рядом с аэропортом отеля Baron, где останавливались британцы, через несколько часов после того, как Госдепартамент предупредил о растущей террористической угрозе. Другой случился у северного входа аэропорта.

Согласно последней информации Министерства здравоохранения Афганистана, число жертв из-за терактов возле аэропорта Кабула возросло до 170 человек.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". "Талибан" осудил нападение.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Источник: УНН
Теги: США, Кабул, разведка
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