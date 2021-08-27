Белый дом подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена состоится

КИЕВ. 27 августа. УНН. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на следующей неделе состоится. Глава американского государства примет Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента США Джен Псаки.

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“На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме”, — сказала Псаки.

Ранее

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, говоря о возможности переноса визита Зеленского в США заявил, что никаких индикаторов о переносе встречи президентов из Вашингтона не поступало.

Почему это стало актуально

В четверг Байден отложил на неопределенное время переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом из-за терактов в Кабуле.