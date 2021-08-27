Белый дом подтвердил, что встреча Зеленского и Байдена состоится
КИЕВ. 27 августа. УНН. Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена на следующей неделе состоится. Глава американского государства примет Зеленского в Белом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента США Джен Псаки.
Цитата
“На следующей неделе президент будет принимать президента Украины Зеленского в Белом доме”, — сказала Псаки.
Ранее
Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, говоря о возможности переноса визита Зеленского в США заявил, что никаких индикаторов о переносе встречи президентов из Вашингтона не поступало.
Почему это стало актуально
В четверг Байден отложил на неопределенное время переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом из-за терактов в Кабуле.
Планируемая встреча
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне должна была состояться в Вашингтоне 30 августа.
Позже она была перенесена на 31 августа. Изменения в планы связаны с тем, что формат встречи глав государств был расширен и теперь предусматривать встречу с глазу на глаз.
По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.