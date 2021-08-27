Меркель планировала посетить "Крымскую платформу" - Кулеба

КИЕВ. 27 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель планировала посетить саммит "Крымской платформы". В ее календаре дата 23 августа "была предварительно заблокирована" для этого визита. Об этом в эфире программы "Большая пятница" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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“Когда мы инициировали „Крымскую платформу“, и Президент Украины направил соответствующее приглашение, по нашей информации, предварительная реакция Германии заключалась в том, что в календаре госпожи Меркель 23 августа было предварительно заблокировано для этого визита”, — отметил клеб.

Детали

По словам министра, через некоторое время после приглашения на саммит “Крымской платформе”, в Германии состоялись “внутренние процессы”, после которых было решено, что канцлер не останется 23 августа на саммите.

Напомним

22 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину с рабочим визитом.

Среди тем ее переговоров с Владимиром Зеленским была ситуация на востоке Украины и вопросы транзита газа.

На следующий день после визита Меркель, 23 августа, состоялся саммит “Крымской платформы”. В нем приняли участие более 40 представителей государств и организаций.

Представитель президента Сергей Никифоров отметил, что Меркель пригласили принять участие в саммите “Крымской платформы”, однако в Офисе Президента не знали, останется она на запад после встречи с Зеленским.